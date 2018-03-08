رانيا المشاط: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع السياحة







رسالة برلين ميرفت رشاد

أجرت الدكتورة رانيا المشاط عدد من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من وسائل الإعلام والصحف الألمانية والعالمية والمجلات المهنية المتخصصة خلال مشاركتها فى بورصة برلين الدولية للسياحة.

وأجرت الوزيرة لقاءا مع قناة ZDF بالتليفزيون الألمانى، والوكالة الفرنسية AFP، ومجلة FVW Medien السياحية الألمانية، وجريدة Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية، ومجلة Travel Inside ، وكالة DPA الصحفية، ومجلة Wiadomosci Turystyczne البولندية، ومجلة TAI السياحية، ومجلة Touristik Akuel، كما أجرت مقابلة مع قناة CNBC الإخبارية.

وحرصت وزيرة السياحة، خلال هذه اللقاءات على التأكيد على أن مشاركتها بالبورصة جاءت لإبراز وتسليط الضوء على أن مصر موجودة وبقوة على خريطة السياحة العالمية ولاستعراض الجديد فى السياحة المصرية، إلى جانب الدعوة لزيارة المقصد السياحى المصرى للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ليس لها مثيل، بالإضافة إلى لقاء شركاء المهنة من منظمى الرحلات الدوليين خلال المشاركة لتشجيعهم على زيادة رحلاتهم إلى المقصد المصرى.

وأوضحت المشاط، أن القطاع السياحى المصرى يعمل من خلال خطة مدروسة بدأت تؤتى ثمارها وذلك فى ضوء الحرص والإصرار على بناء أساس قوى يضمن مستقبلا مستداما للسياحة، لاسيما فى ظل لتنوع وغنى المنتج السياحى المصرى.

وأكدت وزيرة السياحة، على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع السياحة وتسخر الموارد اللازمة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أنه تم انشاء المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية عام 2017 لوضع حلول عاجلة لأى مشكلة تعرقل عمل القطاع، والاستماع لجميع الأطراف ذات الصِّلة بالقطاع والعمل على التأكد من وضع الخطط الشاملة لتنميته.

كما تحدثت المشاط، عن مؤشرات السياحة الوافدة الى مصر عام 2017 والتى تعكس التحسن الكبير فى قطاع السياحة فى مصر، موضحة أن السياحة الوافدة من ألمانيا كانت الأعلى تلتها السياحة الوافدة من أوكرانيا، ثم من السعودية، مشيرة إلى تقرير منظمة السياحة العالمية الذى جاء فيه ان مصر ثانى اكثر الوجهات السياحية نموا فى 2017، مضيفة أن النجاح الذى تحقق كان أكبر بكثير من الأرقام حيث تمثل فى المجتمعات التى تمت تنميتها من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل بها.

وتحدثت وزيرة السياحة، عن اتجاه الدولة لإقامة مدن جديدة، مما يؤدى الى تطوير الخدمات التى تقدم للمواطنين فى هذه المناطق، وخلق فرص عمل، وتنمية المجتمعات المحيطة بهذه الأماكن مثل مدينة العلمين الحديدة والتى ستكون مدينة متكاملة على مستوى عالمى والتى سيكون بها طاقة فندقية تصل إلى 25 ألف غرفة على اعتبار انشائها مدينة متكاملة لا تخضع للشروط الموسمية.

وقالت المشاط، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالسياحة الثقافية، مشيرة إلى أن الآثار المصرية ليس لها مثيل فى العالم وأن الاكتشافات الأثرية الجديدة لا تتوقف وتلقى اهتماما من العالم أجمع، موضحة أن المتحف المصرى الكبير والذى يعد اكبر متحف للآثار فى العالم سوف يتم افتتاحه نهاية 2018، لافتة إلى المشروع الكبير لتطوير منطقة الأهرامات الذى سيتم افتتاحه فى يونيو 2018.

وعن الأنماط السياحية المختلفة بالمقصد المصرى، تحدثت الوزيرة عن سياحة الشواطئ حيث أوضحت أن المقصد المصرى يوجد به أكثر من 2500 كم من أجمل الشواطئ فى العالم وأن البحر الأحمر به أفضل الأماكن للاستمتاع برياضة الغوص وبالشعب المرجانية الخلابة، مشيرة إلى الساحل الشمالى ذلك المقصد السياحى الجديد، علاوة على السياحة النيلية التى تتيح للسائح الفرصة التمتع برحلات رائعة فى نهر النيل العظيم، فضلا عن السياحة الرياضية وسياحة المغامرات (مثل التزحلق على الرمال فى الفيوم و فى واحة سيوة).

أضافت المشاط، أن الوزارة تعمل على جذب شرائح مختلفة من السائحين، وزيادة الحركة من الأسواق الواعدة والناشئة حتى لا نعتمد على مصدر واحد للسياحة الوافدة إلى مصر، فمصر لديها تنوعا فريدا فى منتجاتها السياحية ليس له مثيل فى العالم يرضى جميع الأذواق وجميع مستويات الإنفاق.

وعن الجديد فى السياحة المصرية، أشارت رانيا المشاط، إلى أن الوزارة تعمل على تنمية منتجات سياحية جديدة مثل السياحة الاستشفائية والسياحة العلاجية وتشجيع سياحة المؤتمرات عن طريق تطوير مراكز مؤتمرات (خارج مدينة شرم الشيخ).

كما ألقت راينا المشاط، الضوء على الإجراءات الأمنية التى تتخذها الحكومة المصرية ليشعر السائح بالأمن والأمان عند زيارته الى مصر ومن بينها تطبيق أعلى مواصفات الأمان العالمية فى المطارات المصرية ووجود كاميرات مراقبة فى جميع المناطق السياحية وعلى الطرق وتركيب اجهزة GPS فى جميع الأوتوبيسات السياحية لتتبع حركتها بصورة مستمرة إلى جانب وضع أكمنة شرطة فى الأماكن الحيوية ووضع كاميرات مراقبة واجهزة X-ray فى جميع المراكب السياحية.

كما تطرقت وزيرة السياحة، إلى خطة الإصلاح الهيكلى التى تتبناها الدولة والتى تشمل إصلاح مؤسسى وإصلاح مالى وإصلاح السياسات الاقتصادية، ، مؤكدة على الحرص على الاستفادة من المجلس الأعلى للسياحة للدفع بهذا الإصلاح الهيكلي، لخلق هيكل إدارى وقوانين تجعل وزارة السياحة المصرية نموذجا يحتذى به فى كيفية إدارة المنظومة السياحية .

كما لفتت المشاط، إلى التطوير المستمر وتحسين الخدمات التى يتم تقديمها للسائحين، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وتحسين قنوات الاتصال، والاهتمام بتدريب العاملين فى مجال السياحة، لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائح ليحظى بتجربة تدفعه لتكرار زيارته الى مصر.

وعن دور المرأة فى مصر، أكدت وزيرة السياحة، على أن تمكين المرأة على رأس أولويات الدولة حيث أصبحت المرأة فى مصر تتولى اعلى المناصب، فالمرأة المصرية حققت إنجازات عظيمة مع تمسكها بقيمها واعتزازها بعاداتها وتقاليدها وأكبر دليل على ذلك وجود 6 وزيرات فى الحكومة الحالية ولأول مرة تتولى امرأة وزارة السياحةهذا القطاع الحيوى الهام.