رئيس مدينة الأقصر يخصص 3500 متر بمنشأة العمارى لإنشاء مدرسة ثانوى عام







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بناءاً على تعليمات المحافظ، بتنفيذ القرار رقم 2128 لسنة 2018م، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3500 متر مربع، عرض 20 بحرى ×100 طول × عرض 50 قبلى، بنجع السوالم بمنشأة العمارى بجوار رئاسة حى المطار، لصالح مديرية التربية والتعليم بالأقصر، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، لخدمة الطلاب وزيادة عدد المدارس بنطاق مدينة الأقصر.

وقال العميد أيمن الشريف، فى بيان صحفى، إن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطن الأقصرى، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة، لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة تساعدهم على التفوق الدراسى.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن تم إزالة التعديات و المخالفات المحيطة بالمساحة المذكورة، وتم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية، لافتا إلى أن قرارات تخصيص الأراضى للنفع العام تأتى لمصلحة المواطنين، وتخدم خطة التنمية والإصلاح التى تنتهجها الدولة.