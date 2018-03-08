رئيس قطاع القابضة ببورسعيد: 3 محطات للصرف الصحى لخدمة قرى جنوب المحافظة

رئيس قطاع القابضة ببورسعيد: 3 محطات للصرف الصحى لخدمة قرى جنوب المحافظةالخميس، 08 مارس 2018 03:00 ص
المهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
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أكد المهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد خلال تصرح خاص لـ" اليوم السابع " بأنه جارى تنفيذ 3 محطات للصرف الصحى لخدمة قرى الجنوب بمنطقة الفتح والرضوان وبحر البقر بمعرفة الشعبة الهندسية بالجيش الثانى .
وقال عاشور بأنه يجرى حاليا تنفيذ محطة مياه بطاقة 50 ألف متر مكعب بالكيلو 34 لخدمة أهالى مناطق بحر البقر وقرية العاشر والفتح لضخ مياه الشرب لقاطنى الجنوب .
وأضاف رئيس القطاع قائلا :أن المنطقة الصناعية يجرى بها حاليا تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصحى بطاقة 40 ألف متر مكعب بمنطقة C.9 جنوب بورسعيد
وتابع : أن هناك منظومة رفع كفاءة للصرف الصحى بوجه عام غرب بورسعيد فضلا عن تحلية مياه البحر بطاقة 60 ألف متر مكعب لتلبية إحتياجات شركات البترول وقرى الجرابعة والمناصرة والديبة والأربعين لتوفير مياه الشرب .
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