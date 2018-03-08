رئيس "القابضة للمياه" نرحب بأى شركة تقدم حلولا حديثة لتقنية المياه







كتب أحمد حسن

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن هناك تعاون واسع بين الحكومة المصرية والألمانية فى نقل الخبرات والتكنولوجيات والحلول المتقدمة لتطوير قطاع مياه الشرب واختيار انسب الطرق لتوفير الطاقة.

وأكد أن الشركة القابضة تفتح أبوابها لكل الشركات التى تقدم حلول جديدة ومناسبة وترفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال الإطلاع على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى الطلمبات وتعريفهم بالمنتجات ذات الجدوى.

ومن جانبه، قال بيتر ستام، بمجموعة شركات ويلو للطلمبات، أن قطاع المياه يواجه تحديات كبرى فى كل دول العالم، مستشهدا باليوم صفر "day zero" ببعض المدن الكبرى ومتابعة تلك المشاهد المؤثرة التى تدعونا لإيجاد واستخدام تكنولوجيات وحلول مبتكرة.

وأكد على أهمية التعاون وتضافر الجهود ونقل الحلول والخبرات انطلاقا من مسئوليتنا الاجتماعية أولا، مضيفا أن المياه ليست فقط حياة بل هى الطاقة والغذاء والتعليم.

وأشار إلى أن هناك تعاون وثيق بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والشركة القابضة والحكومة الألمانية.

وأوضح أنه بات من الضرورى توجيه الاستثمارات وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وان التكنولوجيا الجديدة فى الطلمبات توفر الطاقة المستخدمة حاليا.