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رئيس الصليب الأحمر يدعو إلى "المصالحة" فى العراق

الخميس، 08 مارس 2018 12:00 ص
رئيس الصليب الأحمر يدعو إلى "المصالحة" فى العراق رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى





(أ ف ب)
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حذر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى بغداد من "شعور الاستياء" لدى عائلات المحتجزين المشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم داعش بسبب عدم إمكانية زيارتهم.

وقال بيتر ماورير بعد زيارة محافظة الأنبار "تسود مشاعر قوية صفوف هذه الأسر التى لا تستطيع الوصول إلى الاشقاء والآباء والأزواج".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى فى بغداد أن هذه العائلات "قلقة إزاء أمكنة حتجازهم، ومن يحتجزهم، وما مصير من كان يؤمن للأسرة احتياجاتها".

كما حذر من تاثير "الشعور بالاستياء" على عملية المصالحة فى البلاد.

ويقول باحثون إن عدد الأشخاص المسجونين فى العراق لانتمائهم إلى داعش يبلغ نحو 20 الفا، إلا أن السلطات العراقية لم تكشف عن العدد رسميا.

وتابع ماورير "هناك عائلات من المقاتلين، ممنوعة من التحرك وتقيم فى مخيمات" فى حين يقبع مئات من النساء والأطفال، العراقيين والأجانب، فى معتقلات العراق.

وقال إن "مسالة المقاتلين الأجانب معقدة وتمكنت اللجنة الدولية لصليب الاحمر من تقديم المساعدة إلى أسرهم المحتاجة".

وختم أن "هذه لحظة حاسمة بالنسبة للعراق إن العاملين فى المجال الإنسانى ليسوا هنا بغرض حل القضايا السياسية، هذه يجب حلها من قبل السلطات  وهذا ينطبق أيضا على المصالحة".


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