رئيس الائتلاف السورى المعارض يتقدم باستقالته لأسباب صحية







كتب أحمد جمعة

تقدم رئيس الائتلاف السورى المعارض رياض سيف، باستقالته مساء الْيَوْم، مبررا فى رسالة وجهها للهيئة العامة للائتلاف "لقد ساء وضعى الصحي فى الفترة الأخيرة، ولم أعد قادراً على القيام بواجباتى فى رئاسة الائتلاف."

وأضاف رياض سيف فى رسالته التى نشرها موقع إيلاف "أتقدم إليكم باستقالتى من رئاسة الائتلاف، آملاً ان توفقوا باختيار رئيس جديد".

وتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح فى مهمتهم الصعبة فى خدمة شعب سوريا المنكوب.

ومن المتوقع أن تنعقد اجتماعات الائتلاف قريبا ومن الصعب طرح اسم من سيكون رئيسا جديدا للائتلاف في ظل الظروف الصعبة التى يعيشها الائتلاف والمعارضة والحالة السورية برمتها وسط تصاعد القتل والتدمير وانخفاض الحديث عن الحل السياسى إلى درجة التلاشى.