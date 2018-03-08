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رئيس اتحاد الغرف السياحية: 50% زيادة فى حجوزات الصيف والشتاء بـ2018

الخميس، 08 مارس 2018 12:12 م
رئيس اتحاد الغرف السياحية: 50% زيادة فى حجوزات الصيف والشتاء بـ2018 نورا على رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرف التجارية





رسالة ــ برلين ميرفت رشاد
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قالت نورا على، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، إن حركة الحجوزات على المقاصد السياحية للصيف القادم والشتاء تشهد رواجا ومعدلات أكبر من الأعوام السابقة.

وأضافت أن هناك زيادة فى حجوزات الصيف القادم تبلغ نحو 45%، مشيرة إلى أن حجوزات الشتاء القادم ترتفع حتى الآن بما يتراوح من 45-50%، مقارنة بالشتاء الماضى.

وأكدت فى تصريحات صحفية خلال مشاركتها فى معرض برلين للسياحة ITB  أن أهم ما يميز هذه الحجوزات أن هناك عائلات بالكامل تقوم بالحجز لقضاء إجازتها مما يدل على عودة الصورة الإيجابية عن مصر أمام السائحين.

وأشارت رئيس الاتحاد إلى أن أكثر استفسارات منظمى الرحلات الآن تتمثل فى نظام الحافز المقدم للطيران، مضيفا أن أغلب المنظمين يريدون أن يعرفوا هل سيتم تقديم حافز لشركات الطيران أم منظم الرحلات؟، حيث إن نظام الحافز يحدد الطريقة التى سيروج بها منظم الرحلات فى السوق، حيث يرى البعض أنه من الأفضل الترويج والدعاية  للمقاصد التى تمنح حوافز أكثر حتى يقبل عليها عملائه من السائحين.

وتابعت أن رد الوزيرة رانيا المشاط وزير السياحة كان جيد جدا أمام منظمى الرحلات، حيث قالت الوزيرة إن مصر ستبقى على نظام الحافز الحالى الذى يعطى الحافز لشركات الطيران، وينتهى العمل به نهاية أكتوبر القادم، مشيرة إلى أن الوزيرة أكدت أن مصر تحترم تعاقدها.

وقالت رئيس الاتحاد إن الوزيرة طلبت من منظمى الرحلات والشركات واتحاد الغرف السياحية أن يحددوا الطريق الأفضل لنظام الحافز وفقا لما تقوم به أيضا المقاصد السياحية فى المناطق المجاورة أو المنافسة.

وأضافت رئيس الاتحاد أن أهم ملف يعمل عليه الاتحاد حاليا هو التدريب لتحسين مستوى العاملين وتقديم خدمة أفضل للسايح، خاصة وأن أغلب العمالة الماهرة هجرت القطاع، مشيرة إلى أن الاتحاد بدأ من أول مارس الجارى برامج تدريب  الطهاة وبدأ فى فنادق الغردقة ومرسى علم، وسيبدأ الأسبوع القادم فى شرم الشيخ، وبعدها القاهرة والأقصر.

وأوضحت أن هناك دورات يتم تجهيزها فى اللغة الإنجليزية، حيث يتم تجميع مدربين لتقديمها للعاملين فى الفنادق.

 

 


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