خامنئى يشيد بـ "عفة" المرأة المسلمة واصفا نساء الغرب بالعراه







طهران (أ ف ب)

أشاد مرشد الجمهورية الإيرانية فى إيران آية الله على خامنئى الخميس، بـ"عفة" المرأة المسلمة مقارنة ب"التعرى" فى الغرب.

وقال خامنئى فى كلمة ألقاها بمناسبة يوم المرأة فى إيران وفقا لمقتطفات بثت على حسابه فى تويتر وانستجرام إن "المرأة المسلمة تتحلى بالأمان والعفة، وتتولى الجانب الأهم من تربة الإنسان".

وتابع أن المرأة "المسلمة لديها تأثير فى المجتمع وتدير كيان الأسرة المهم وتزرع الطمأنينة لدى الرجل".

وأشار فى المقابل إلى "نماذج منحرفة تتمثل فى المرأة الغربية، من صفاتها أن تتمكن من استقطاب أنظار الرجال وتهج غرائزهم الجنسة على العكس من المميزات البارزة التى ذكرناها للمرأة المسلمة".

وحكم الأربعاء على امرأة نزعت حجابها علنا احتجاجا على فرض ارتدائه بالسجن مدة 24 شهرا بينها 3 مع النفاذ.

وأشار المدعى العام إلى أن هذه المرأة "شجعت الفساد الأخلاقى" علنا.