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خادم يستولى على أموال وتحف من مسكنه مخدومه بالمعادى

الخميس، 08 مارس 2018 12:45 م
خادم يستولى على أموال وتحف من مسكنه مخدومه بالمعادى المتهم بسرقة اموال ودولارات من مسكن مخدومه بالمعادى





كتب إبراهيم أحمد - أحمد حربى
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كشفت مباحث القاهرة لغز اختفاء أموال وتحف من مسكن موظف بالمعاش، بمنطقة المعادى، حيث تبين أن خادمه وراء الاستيلاء عليها بعد مغافلته.

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من مدحت.أ.ل.ح. 63 سنة بالمعاش يفيد  باكتشافه سرقة  1000 دولار أمريكى،  8000 جنية،  كاميرا تصوير ماركة سونى، نظارة شمسية ماركة ريبان،  بعض التحف ، من داخل مسكنه ، ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة .

وبإجراء المعاينة تبين سلامه جميع منافذ الشقة ، وتحرر المحضر رقم 3648 لسنة 2018م جنح القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار سكن المجني عليه تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامر .أ.ب.م.30 سنة خادم طرف المجنى عليه .

 بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته  20 جرام من الحشيش المخدر،  35 جرام من الافيون المخدر ،  عدد 29 قرص ترامادول مخدر، عدد 22 سيجارة تحوى مادة الحشيش المخدر.

وبمواجهته اعترف باستيلائه على المسروقات على فترات ابان عمله طرف المجني عليه ، و تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات ومبلغ 400 دولار أمريكى ، 3400 جنية من متحصلات الواقعة ، وأضاف بإنفاقه باقي المبالغ المستولى عليها على شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار .

 باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة ، فتحرر ملحقاً للمحضر الأصلي ،  وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

 


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