حملة موسعة للأمن العام تضبط 93 قطعة سلاح بينها رشاشات وبنادق آلية







كتب محمود عبد الراضى

داهم قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، عددا من البؤر والتجمعات الإجرامية على مستوى الجمهورية، لملاحقة حائزى الأسلحة غير المرخصة فى مطاق كل مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية.

ونجح قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء جمال عبد البارى، مساعد وزير الداخلية، فى ضبط 87 متهما بحوزتهم 93 قطعة سلاح نارية، بينها رشاشات وبنادق آلية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ومكافحة جرائم تصنيع وتهريب وإحراز وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة فى كل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.