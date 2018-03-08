"حماة الوطن" ينظم مؤتمرا غدا فى مسقط رأس السيسى بالمنوفية لدعمه بالانتخابات







المنوفية – محمود شاكر

أعلن الاعلامى جمال العربى امين عام حزب حماة الوطن بالمنوفية، عن تنظيم مؤتمر جماهيرى حاشد غدا، بمسقط رأس الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى إطار الدعم الكامل لترشحة لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال المشروعات وخارطة التقدم لمصر.

وأوضح العربى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، انه من المقرر أن يتم تنظيم المؤتمر بقاعة دهب بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث المركز الذى يعتبر مسقط رأس الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأشار العربى، ان المؤتمر يأتى تحت شعار معا نحمية ومعا نبنى، ومن المقرر ان يشارك به عدد كبير من القامات منهم " الفريق جمال الهريدى رئيس الحزب، واللواء فؤاد عرفة نائب رئيس الحزب، اللواء محمد على بلال الامين العام للحزب، اللواء اسامة أبو المجد نائب رئيس الحزب، ورئيس الكتلة البرلمانية بمجلس النواب، اللواء كمال عامر نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب .

وأضاف العربى، انه من المقرر أن يشارك اللواء فؤاد سعد الدين محافظ المنوفية الاسبق، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الاسبق، واللواء محسن الغباشى مساعد رئيس الحزب للاعلام، اللواء دكتور محسن الفحام نائب رئيس الحزب للتدريب والتثقيف السياسى، اللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين عام العاصمه، والكابتن طيار محمود فيصل أمين شباب الحزب، اللواء ثروت درويش مساعد رئيس الحزب، الدكتور مهندس محمد نور نائب رئيس الحزب .