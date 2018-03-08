حفتر يصدر تكليفات جديدة لقيادات عسكرية بليبيا وبورقعة يتولى التوجيه المعنوى

حفتر يصدر تكليفات جديدة لقيادات عسكرية بليبيا وبورقعة يتولى التوجيه المعنوىالخميس، 08 مارس 2018 05:27 م
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر
كتب أحمد جمعة
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أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر عدد من التكليفات لقيادات عسكرية فى المنطقة الشرقية.
وقرر المشير حفتر تكليف اللــــوء مفتـــاح شقـــلوق أمرا لمنطقة بنغــــــازي العسكرية، والعميد جبـــــران المهـــــدوى بإدارة الآليات لقوات المسلحة، واللـــوء مفتــــاح النــــزال بإدارة التدريب، واللــــوء امراجــــع العمــــامى أمرا للكلية عسكرية.
وشملت التكليفات تعيين اللــــوء عبدالمـــــالك العوكلـــى أمرا لهيئة الامداد والتموين، وتكليف اللـــــوء هاشــم بورقعـــــة بإدارة التوجيه المعنوى، زاللــــوء اللواء ناجي المغربى أمرا لجهاز حرس المنشآت النفطية.
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