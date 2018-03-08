حديد المصريين: السيسى صاحب رؤية ثاقبة ساهمت فى تحقيق تنمية اقتصادية لمصر







فى فيلم تسجيلى يوضح حجم الإنجاز الذى حققته مجموعة حديد المصريين على مدار السنوات الماضية وخططها المستقبلية، استعرضت الشركة مشوار نجاحها الذى بدأته منذ عام 2010، وتحت شعار "ثورة العمل والإنتاج"، استطاعت "حديد المصريين" تحقيق عدد من الإنجازات فى قطاع صناعة الحديد على مدار 8 سنوات متتالية.

وفقاً للفيلم التسجيلى للشركة، بدأت "حديد المصريين" أولى خطواتها عام 2010 بمبدأ "الحلم ليس كافياً لصنع واقعٍ أفضل"، وبالفعل تقدمت الشركة خلال عام 2011 بخطوات ثابتة ورؤية مستنيرة نحو الإنتاج والعمل الجاد، وكان القرار فى ذلك الوقت "لا مجال للرجوع إلى الخلف"، وبعد ثورة 30 يونيو نجحت الشركة فى إعادة الحياة لمصنعى بورسعيد والإسكندرية بعد تعطل دام لأكثر من 13 عاما.

تم تجديد المصنعيين بأحدث التكنولوجيا العالمية، كما تم استعادة العمالة التى سرحت من قبل، وبهدف خلق كيانات جديدة لزيادة الطاقة الصناعية، مضت الشركة فى خطوات عملها، حتى جاء عام 2014، والذى وصفه "الفيلم التسجيلى" بعام الاستقرار الحقيقى، بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة الدولة، إذ ساهمت رؤيته الثاقبة فى تحقيق تنمية اقتصادية ونهضة حقيقية لمصر.

وإليكم تفاصيل الفيلم التسجيلى الذى أنتجته شركة "حديد المصريين" بعنوان "حديد المصريين.. صرح صناعى عملاق يضاهى أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية.. تحيا مصر!"