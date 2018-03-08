حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس "أحمد .د"، 15 يوما لاتهامه فى القضية رقم 482 لسنة 2018، والانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.