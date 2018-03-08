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حبس ضابط شرطة تزعم عصابة للسطو على سيارة ماشية بالطريق الإقليمى بالعياط

الخميس، 08 مارس 2018 12:48 م
حبس ضابط شرطة تزعم عصابة للسطو على سيارة ماشية بالطريق الإقليمى بالعياط محكمة - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس ضابط شرطة واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الضابط بتزعم تشكيل عصابى بمشاركة باقى المتهمين؛ لسرقة الماشية بالطريق الإقليمى الدولى التابع لمركز شرطة العياط.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم تزعم اثنين آخرين _يرتبط مع أحدهما بصلة قرابة_ واعترضوا طريق سيارة ربع نقل محملة بالماشية، واستولوا عليها تحت تهديد قائدها بالأسلحة النارية، على الطريق الإقليمى الدولى. 
 
وتابعت أن المجنى عليه استغاث بقوة أمنية كانت تمشط الطريق الصحراوى أسفل كوبر المتانيا بالعياط، فتم تتبع خط هروب المتهمين، وتم تحديد السيارة المستخدمة فى الجريمة، وباستيقافها والتحرى عن قائدها تبين أنه ضابط شرطة بالمرور.
 
وتابعت التحقيقات، أنه أثناء فحص كارنيه الشرطة الخاص بالضابط وأوراق شخصيته، ظهرت السيارة المحملة بالماشية، وتوقفت على بعد عدة أمتار، وفور رؤية مستقليها الكمين هربا إلى المنطقة الجبلية متخلين عن السيارة.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقى المتهمين الهاربين، بعدما تم نشر عدة أكمنة على الطريق الصحراوى الإقليمى، وأحيلوا إلى النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.
 
 

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