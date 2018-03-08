حالة الطقس اليوم الخميس 8/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ على السواحل الشمالية والغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا وأن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وأن تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة وتنشط شرقا مثيرة للرمال والأتربة.

وأشار الخبراء إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى 5ر1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: يطرأ ارتفاع ملموس وكبير على درجات الحرارة لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 7-9 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئاً فى عموم المناطق ومغبراً بشكل متفاوت وتتجاوز العظمى فى عمان والمدن الأردنية حاجز 25 مئوية، ويكون حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة إذ تكون العظمى حول حاجز 35 مئوية فيها، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً مُثيرة للغبار والأتربة فى العديد من المناطق.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا: تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة مع ساعات الليل المتأخرة، كما وترتفع نسب الرطوبة بشكل لافت، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً في الجبال.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينياً حاراً نسبياً، ومغبراً بوجه عام، وخلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس بارداً نسبياً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا.