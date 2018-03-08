جنايات طنطا تقضى بإعدام أحد المتهمين بقتل أمين شرطة والمؤبد لـ3 آخرين







الغربية – عادل ضرة

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامي بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، بالإعدام شنقا للمتهم "محمد فايز عبد اللطيف" 26سنة سائق توك توك، ضمن أفراد تشكيل عصابى لفضيلة المفتى، والمؤبد لكل من سعيد سلوم، محمود سامى شحاته، علاء كريم يوسف، لقتلهم أمين شرطة فى تبادل لإطلاق النار، بعد الاشتباه فيهم داخل سيارة ملاكي، خلال تمشيط الطريق بالسنطة، فى القضية رقم 4543/2015 والمقيدة برقم 13كلي غرب طنطا.

ترجع الواقعة لعام 2015، بتلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية أنذاك، اخطارا من العميد حسين غنيم وكيل ادارة البحث الجنائي بالسنطة وزفتى أنذاك، يفيد أثناء قيام قوة أمنية بتمشيط طريق زفتى السنطة، حدث تبادل لإطلاق النار مع أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، مما أسفر عن إصابة رقيب الشرطة عامر عبد المنعم من قوة مباحث زفتى بطلق نارى بالكتف الأيمن، و"فؤاد أ" 19 سنة عاطل، مصاب بطلق نارى بالساق.