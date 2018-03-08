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جمعية مستثمرى رأس سدر: مشروع نيوم نقلة للتنمية السياحية بجنوب سيناء

الخميس، 08 مارس 2018 12:02 ص
جمعية مستثمرى رأس سدر: مشروع نيوم نقلة للتنمية السياحية بجنوب سيناء أيمن حسنى عضو جمعية مستثمرى رأس سدر





كتب عبد اللطيف صبح
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قال المهندس أيمن حسنى عضو جمعية مستثمرى رأس سدر إن مشروع نيوم الذى أعلنت عنه الممكلة العربية السعودية  يعد امتدادا حضاريا للتنمية العمرانية والسياحية في جنوب سيناء وبالتحديد فى منطقة رأس سدر التى تعبتر أولى المناطق التى ستستفيد من الاعتداد الجغرافى للمشروع. 
 
وأضاف حسنى فى بيان له أن مشاركة مصر بـ1000 كيلو متر من أراضى محافظة جنوب سيناء سوف يضع منطقة رأس سدر على خريطة التنمية السياحية والعمرانية وسيزيد من فرص الاستثمار بالمنطقة نظرا لوقوعها بالقرب من محيط المشروع.
 
وأوضح حسنى أن إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية داخل المشروع ما بين مدن ومنتجعات سيقوم بتحريك بوصلة التنمية السياحية من البحر المتوسط إلى البحر الاحمر، وأن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا فى حركة الملاحة السياحية بالبحر الأحمر.
 
 

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