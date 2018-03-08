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جمارك الإسكندرية تحبط تهريب 610 ألف صاروخ وألعاب نارية

الخميس، 08 مارس 2018 12:28 ص
جمارك الإسكندرية تحبط تهريب 610 ألف صاروخ وألعاب نارية العاب نارية - أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت العامة للشئون الجمركية والايداعات بجمارك الإسكندرية برئاسة عبدالله السيد عبدلله مدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية والايداعات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بقيادة الاستاذ محمد كامل والإدارة العامة للأمن الجمركى، برئاسة يسري رجب، وإدارة مكافحة الأموال العامة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الشماريخ والصواريخ والألعاب النارية المحظور إستيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والتعليمات الأمنية ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.

 

فبناءا على إخبارية مشتركة بمعلومات عن إعتزام إحدى شركة أ . للإستيراد والتصدير إدخال أصناف ممنوعة ومخالفة بمشمول البوليصة رقم 1707  وهو عبارة عن 3 حاويات 40 قدم واردة على الباخرة سيجرتا رحلة 28/9/2017 القادمة من الصين والصنف الوارد بالمنافستو أدوات منزلية من زجاج

 

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لفتح ومعاينة الحاويات بإيداع المفروزة بجمرك الاسكندرية، برئاسة  قدرى هابيل مدير إدارة الإيداعات و أحمد طه مدير إدارة المكافحة، وحمدى الجناينى مفتش مكافحة التهرب الجمركى، وبمعاينة الحاويات الثلاثة تبين ان الصف الاول من كل حاوية به كراتين من الأكواب الزجاجية وباقى الحاوية كراتين من الألعاب النارية بإجمالى  3817 بها  610932 صاروخ وعبوات ألعاب نارية أنواع وأحجام مختلفة

 

قرر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات الأمنية.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والعدوي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب


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