جبهة النصرة تستهدف الممر الآمن بالقذائف لمنع المدنيين من الخروج من الغوطة







دمشق أ ش أ

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن :"إرهابيى تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له فى الغوطة الشرقية بريف دمشق استهدفوا، اليوم الخميس، بالقذائف الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين عبر مخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم إلى مقر الإقامة المؤقت فى الدوير".

وأفادت "سانا"، بإطلاق الإرهابيين ثلاث قذائف على الأقل لتسقط على مسار الممر الآمن المؤدى من الغوطة الشرقية إلى مخيم الوافدين فى محاولة جديدة لدب الذعر فى نفوس المدنيين والضغط عليهم ومنعهم من الخروج من مناطق الغوطة.

وذكرت الوكالة أن "فترة التهدئة المحددة يوميا من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الـ 2 ظهرا لإفساح المجال للمدنيين بالخروج، بدأت فى موعدها لليوم العاشر على التوالى إلا أن المجموعات الإرهابية منعت المدنيين من الخروج حيث لم يصل إلى طرف الممر الآمن أى مدنى حتى الآن، وتقف سيارات الإسعاف والنقل العامة، على طرف الممر الآمن فى مخيم الوافدين بانتظار خروج المدنيين، فى حين تعمل مروحيات الجيش السورى بشكل يومى على إلقاء منشورات على قرى وبلدات الغوطة بريف دمشق لإعلام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية بطرق الوصول إلى الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين عبر مخيم الوافدين".