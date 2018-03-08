تونس تحتفل باليوم العالمى للمرأة







تونس (أ ش أ)

تحتفل تونس، اليوم الخميس، باليوم العالمى للمرأة وهو اليوم الذى يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد وضعت احتفال هذه العام تحت شعار "حان الوقت: الناشطات فى الريف والحضر يغيرن حياة المرأة".

من جانبها، أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية نزيهة العبيدى -فى بيان- أن اليوم العالمى للمرأة يمثل هذه السنة فرصة للدعوة لتوحيد الجهود من أجل مزيد من تكريس حقوق المرأة بصفة عامة والنهوض بأوضاع المرأة فى الريف على وجه الخصوص.

وفى هذا الإطار ذكرت أنها وضعت استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للنساء والفتيات فى المناطق الريفية 2017-2020 المصادق عليها فى أغسطس 2017، وبدأت فى تنفيذ محاورها المتعلقة أساسًا بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للنساء والفتيات فى الريف وتيسير مشاركتهن فى الحياة العامة وتحسين جودة الحياة لهن وتوفير الخدمات الأساسية لصالحهن.