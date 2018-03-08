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الخميس، 08 مارس 2018 06:25 م
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توقيف متشددة فرنسية لدى وصولها إلى باريس قادمة من سوريا

الخميس، 08 مارس 2018 06:02 م
توقيف متشددة فرنسية لدى وصولها إلى باريس قادمة من سوريا الشرطة الفرنسية - أرشيفية





(أ ش أ)
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أوقفت السلطات الأمنية بمطار رَوَاسِي-شارل دوجول متشددة فرنسية لدى وصولها إلى باريس قادمة من سوريا برفقة اطفالها الخمسة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة اليوم الخميس .

وأوضحت المصادر أن السيدة الموقوفة تدعى "ساليمة" من مواليد 1990 وأن السلطات التركية قامت بترحيلها الى فرنسا بعد ان دخلت أراضيها قادمة من سوريا.

وأضافت أن الشرطة الفرنسية بمطار رَوَاسِي-شارل دوجول كانت بانتظارها عند وصولها ثم تم احتجازها رهن التحقيق من قبل الادارة العامة للامن الداخلى (الاستخبارات الداخلية)، مرجحة أن تكون المتشددة الفرنسية سافرت الى سوريا فى 2014.

وكانت مصادر مقربة من ملف المتشددين الفرنسيين افادت الاربعاء بمقتل 300 "جهادى فرنسي" بينهم 12 أمرأة فى مناطق النزاعات فى سوريا و العراق منذ عام 2014.

وأضافت المصدر أن 256 شخصا، كانوا قد انضموا الى تنظيم داعش الارهابي، عادوا الى فرنسا بالاضافة الى 78 قاصرا بينما لا يزال هناك 700 شخص بالغ و 500 طفل.

من جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية أن نحو 1700 فرنسى توجهوا الى المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات الارهابية فى سوريا و العراق منذ عام 2014.

 


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