توقيع 18 اتفاقية بين السعودية وبريطانيا بقيمة لا تقل عن 8 مليارات ريال

توقيع 18 اتفاقية بين السعودية وبريطانيا بقيمة لا تقل عن 8 مليارات ريالالخميس، 08 مارس 2018 04:51 م
ولى العهد السعودى ورئيسة وزراء بريطانيا
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أنه تم توقيع 18 اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا بقيمة لا تقل عن 8 مليارات ريال، والاتفاقات المتوقعة تشمل مجالات الصحة والاستثمار والابتكار والطاقة.
ومن جانبها، منحت الهيئة العامة للاستثمار فى السعودية 10 رخص للاستثمار المباشر فى المملكة، كما حصلت شركات الأدوية البريطانية على رخص للاستثمار فى السعودية.
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