توقيع 18 اتفاقية بين السعودية وبريطانيا بقيمة لا تقل عن 8 مليارات ريال







كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أنه تم توقيع 18 اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا بقيمة لا تقل عن 8 مليارات ريال، والاتفاقات المتوقعة تشمل مجالات الصحة والاستثمار والابتكار والطاقة.

ومن جانبها، منحت الهيئة العامة للاستثمار فى السعودية 10 رخص للاستثمار المباشر فى المملكة، كما حصلت شركات الأدوية البريطانية على رخص للاستثمار فى السعودية.