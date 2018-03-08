video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تفاصيل ضبط المتهمين باختطاف طفل من منزل أسرته بقرية شطورة فى سوهاج

الخميس، 08 مارس 2018 01:17 م
تفاصيل ضبط المتهمين باختطاف طفل من منزل أسرته بقرية شطورة فى سوهاج اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج





سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بسوهاج، برئاسة الرائد عمر أبوعقرب رئيس مباحث المركز بالإنابة، من كشف غموض واقعة اختفاء طفل رضيع من مسكنه بناحية قرية شطورة دائرة المركز، بعد شائعة سرت فى القرية بدخول سيدة متسولة للمنزل واختطافه على غير الحقيقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عمته وزوجها.

كان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بكشف غموض واقعة اختفاء طفل رضيع فى ظروف غامضة، ونظرا لما تشكله الواقعة من تأثير سلبى على الأمن العام، وجه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بسرعة تشكيل فريق بحث قاده العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، والعقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، والرائد عمر أبوعقرب رئيس مباحث المركز بالإنابة، والنقيبان محمد دياب  محمد كمال معاونى مباحث المركز.

تم وضع خطة بحث هادفة كان من أهم بنودها فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع، وفحص علاقات والدى الطفل المبلغ باختطافه، وتم إغلاق كافة المداخل والمخارج المحيطة بالقرية.

وأسفر التنفيذ الجيد لخطة البحث إلى التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة "أ . م .ا" عمة الطفل، وزوجها "ج . ع . أ"، والذى يعمل خفير نظامى، وتم ضبط المتهمين واستعادة الطفل وتسليمه لأسرته، وجارى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة تعيد طفل "شطورة" لأحضان أسرته بعد ساعات من اختفائه بسوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديري امن سوهاج

اختطاف

شطورة




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة