تفاصيل ضبط المتهمين باختطاف طفل من منزل أسرته بقرية شطورة فى سوهاج







سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بسوهاج، برئاسة الرائد عمر أبوعقرب رئيس مباحث المركز بالإنابة، من كشف غموض واقعة اختفاء طفل رضيع من مسكنه بناحية قرية شطورة دائرة المركز، بعد شائعة سرت فى القرية بدخول سيدة متسولة للمنزل واختطافه على غير الحقيقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عمته وزوجها.

كان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بكشف غموض واقعة اختفاء طفل رضيع فى ظروف غامضة، ونظرا لما تشكله الواقعة من تأثير سلبى على الأمن العام، وجه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بسرعة تشكيل فريق بحث قاده العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، والعقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، والرائد عمر أبوعقرب رئيس مباحث المركز بالإنابة، والنقيبان محمد دياب محمد كمال معاونى مباحث المركز.

تم وضع خطة بحث هادفة كان من أهم بنودها فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع، وفحص علاقات والدى الطفل المبلغ باختطافه، وتم إغلاق كافة المداخل والمخارج المحيطة بالقرية.

وأسفر التنفيذ الجيد لخطة البحث إلى التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة "أ . م .ا" عمة الطفل، وزوجها "ج . ع . أ"، والذى يعمل خفير نظامى، وتم ضبط المتهمين واستعادة الطفل وتسليمه لأسرته، وجارى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.