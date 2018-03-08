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تعيين البلجيكية كاترين دو بول رئيسة لليوروبول

الخميس، 08 مارس 2018 05:56 م
تعيين البلجيكية كاترين دو بول رئيسة لليوروبول الاتحاد الأوروبى





بروكسل (أ ف ب)
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تتسلم البلجيكية كاترين دو بول، ابتداء من الأول من مايو رئاسة اليوروبول، الوكالة الأوروبية المتخصصة فى مكافحة الجريمة، كما أعلن الخميس مجلس الاتحاد الأوروبى الذى يمثل البلدان الـ 28 الأعضاء، وهذه أول مرة تصل امرأة إلى هذا المنصب.

عينت دو بول، التى ترأس الشرطة الاتحادية البلجيكية، فى المنصب لـ 4 سنوات، وبذلك ستخلف المدير التنفيذى الحالى لليوروبول، البريطانى روب واينرايت.

وكان اسم المفوضة البلجيكية اختير فى ديسمبر بين لائحة من المرشحين، ووافقت عليه البلدان الـ 28 للاتحاد الأوروبى على مستوى السفراء.

وأضفيت الصفة الرسمية على هذا التعيين الخميس، على المستوى الوزارى، خلال اجتماع فى بروكسل لوزراء الداخلية ال 28.

وبعد اختيارها، أصدرت إحدى لجان البرلمان الأوروبى "رأيا إيجابيا" فيها.

 


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