تعميد خطيبة الأمير هارى فى مراسم سرية بمياه نهر الأردن







وكالات الأنباء

أجرت ميجان ماركل، خطيبة الأمير البريطانى هارى، طقوس التعميد الخاص بالكنيسة الأنجليكية، بطريقة سرية، باستخدام ماء نهر الأردن.

وأشرف على تعميد الأميرة ماركال رئيس أساقفة كانتربرى فى الكنيسة الملكية. ودامت مراسم التعميد 45 دقيقة، وحضرها فقط بعض مساعدى الأمير هارى.

واختارت ماركال التحول من البروتستانت إلى الكنيسة الإنجليكية احتراما لملكة بريطانيا، ولم يكن ذلك إلزاما.

هذا ومن المقرر أن يتم الاحتفال بزواج الأمير هارى والأميرة ميغان ماركال فى التاسع عشر من شهر مايو المقبل.

ولدت ميجان ماركل فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981، لأب ينتمى للكنيسة الإنجليكانية، بينما كانت الأم تنتمى لكنيسة بروتستانتية أخرى، وبعد انفصال والديها دخلت ثانوية الفتيات الكاثوليك فى لوس أنجلوس رغم أنها لم تكن كاثوليكية، وفى عام 2011 تزوجت تريفور إنجلسون يهودى الديانة، لكنها لم تتحول إلى اليهودية.