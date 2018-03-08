تعرف على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بعد تشكيل لجنة لمراجعته

تعرف على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بعد تشكيل لجنة لمراجعتهالخميس، 08 مارس 2018 09:36 م
ارشيفية
محمد محسوب
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شكل مجلس الدولة لجنة لمراجعة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بعد أن تسلمه قسم التشريع بالمجلس لمراجعته ووضعه فى شكله القانون السليم تمهيداً لإقراره.
"اليوم السابع" يستعرض فى النقاط التالية أهم البنود التى ينظمها القانون:
1-القانون ينظم كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف.
2- القانون يساعد على حماية مال الوقف مما عليه من تعد.
3-القانون يساعد على حسن استثمار مال الوقف فى ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع.
4-القانون يدير الوقف الخيري ويستثمره ويتصرف فيه على أسس اقتصادية.
5-القانون يساعد على تنمية أموال الأوقاف وحصر وتقييم أموال الأوقاف التي تختص هيئة الأوقاف بإدارتها واستثماراتها.
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