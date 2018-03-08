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تشكيل لجان لمتابعة وتنشيط الإيرادات وتحصيل المستحقات المالية بأحياء السويس

الخميس، 08 مارس 2018 05:18 م
تشكيل لجان لمتابعة وتنشيط الإيرادات وتحصيل المستحقات المالية بأحياء السويس اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس





السويس- سيد نون
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عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اجتماعا بحضور رؤساء الأحياء ومديرى المديرية المالية والادارات المالية بالأحياء لمتابعة عمل اللجنة المشكلة لمراجعة ومتابعة نسب التحصيل والايرادات لكل حى والمعوقات التى تواجهها عملية التحصيل للقيمة الايجارية للوحدات السكنية والمحلات والخدمات الحكومية التي تقدمها الأحياء للمواطنين ورصد الايجابيات والسلبيات بالإدارات المالية بالأحياء.

وقدم المحافظ بعض الملاحظات، مؤكداً على إيجاد حلول لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة فى إطار تطبيق القانون والقواعد المنفذة والتسهيل على المواطنين، وتوجيه رسالة بأن المحافظة جادة فى تحصيل أى مستحقات مالية لها .

وقرر تشكيل لجنة لدراسة مشروع التمليك الوارد من الخدمات الحكومية للمحلات وإيجاد أسلوب مناسب للتمليك و عمل دورات تدريبة مالية للعاملين بالإدارات المالية بالأحياء والمحافظة .

  وطلب المحافظ من المديرية المالية والمكتب الفنى والإدارة القانونية بالمحافظة وضع تصور لإثابة العاملين القائمين على أعمال التحصيل فى الإدارات المالية للأحياء والديوان العام، ووجه المحافظ رؤساء الاحياء بالعمل علي تنفيذ قرارات الإخلاء للوحدات السكنية والمحلات غير الملتزمة فى سداد المستحقات المالية عليها، كذلك زيادة عدد العاملين بالإدارات المالية بالأحياء لتنشيط وزيادة التحصيل وتحقيق المستهدف.

 


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