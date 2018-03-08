تشكيل لجان لمتابعة وتنشيط الإيرادات وتحصيل المستحقات المالية بأحياء السويس

السويس- سيد نون

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اجتماعا بحضور رؤساء الأحياء ومديري المديرية المالية والادارات المالية بالأحياء، لمتابعة عمل اللجنة المشكلة لمراجعة ومتابعة نسب التحصيل والإيرادات لكل حي، والمعوقات التي تواجهها عملية التحصيل للقيمة الايجارية للوحدات السكنية والمحلات والخدمات الحكومية، التي تقدمها الأحياء للمواطنين ورصد الايجابيات والسلبيات بالإدارات المالية بالأحياء.

وقدم المكتب الفنى، عرض تفصيلى لنسب الربط السنوى والمستهدف، والمحصل منه لكل حى من الأحياء الخمسة.

وقدم المحافظ بعض الملاحظات، مؤكداً على إيجاد حلول لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة فى إطار تطبيق القانون والقواعد المنفذة لها، والتسهيل على المواطنين، وتوجيه رسالة بأن المحافظة جادة فى تحصيل أى مستحقات مالية لها.

وقرر المحافظ، تشكيل لجنة لدراسة مشروع التمليك الوارد من الخدمات الحكومية، للمحلات وإيجاد أسلوب مناسب للتمليك.

وأشار محافظ السويس، إلى أنه سوف يتم عمل دورات تدريبة مالية للعاملين بالإدارات المالية بالأحياء والمحافظة .

وطالب المحافظ المديرية المالية، والمكتب الفني والإدارة القانونية بالمحافظة، وضع تصور لإثابة العاملين القائمين على أعمال التحصيل في الإدارات المالية للأحياء والديوان العام.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بالعمل علي تنفيذ قرارات الإخلاء للوحدات السكنية والمحلات غير الملتزمة فى سداد المستحقات المالية عليها، كذلك زيادة عدد العاملين بالإدارات المالية بالأحياء لتنشيط وزيادة التحصيل وتحقيق المستهدف.