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الخميس، 08 مارس 2018 06:29 م
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ترامب يعقد اجتماعا فى البيت الأبيض اليوم بشأن الرسوم الجمركية

الخميس، 08 مارس 2018 03:20 م
ترامب يعقد اجتماعا فى البيت الأبيض اليوم بشأن الرسوم الجمركية ترامب - أرشيفية





رويترز
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 قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيعقد اجتماعا فى وقت لاحق اليوم الخميس بالبيت الأبيض بخصوص خطته لفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تبدى مرونة تجاه حلفائها.

وقال ترامب فى تعليق نشره على تويتر "نتطلع لاجتماع اليوم الساعة 03.30 عصرا  فى البيت الأبيض. علينا حماية وبناء صناعاتنا للصلب والألومنيوم، وفى الوقت نفسه نبدى تعاونا ومرونة كبيرة تجاه الأصدقاء الحقيقيين الذين يعاملوننا بإنصاف على الصعيدين التجارى والعسكرى".

 

 


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