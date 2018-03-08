تراجع بورصة قطر بنسبة 0.8% بسبب ضغوط هبوط سهم بنك الدوحة







دبى – رويترز

ارتفعت البورصة السعودية اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب للقطاع المالى وتدفقات أموال أجنبية من أسواق أخرى فى المنطقة تحسبا لرفع محتمل للتصنيف إلى وضع السوق الناشئة من جانب إف.تي.إس.إى وإم.إس.سي.آى لمؤشرات أسواق الأسهم.

وتباين الأداء فى باقى البورصات فى الشرق الأوسط، وزاد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.5% بفضل مكاسب لقطاع المنتجات الاستهلاكية، بينما أنهى مؤشر سوق دبى الأسبوع على خسارة قدرها 0.8%.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.8 % تحت ضغط هبوط سهم بنك الدوحة 10% مع تداوله بدون الحق فى توزيعات الأرباح.

ودفعت الأسهم المالية السوق السعودية للصعود مع ارتفاع سهم البنك الأهلى التجارى 4.2 %، بينما زاد سهم بنك البلاد 3.7 % وسهم البنك السعودى الفرنسى 3.5 %.

وقفز سهم السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عشرة فى المئة وكان الأفضل أداء فى السوق، مع انحسار المخاوف من حرب تجارية عالمية بعدما قال البيت الأبيض إن الزيادة المزمعة فى الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم ربما تستثنى كندا والمكسيك ودولا أخرى.

وقال محللون إن أموالا أجنبية انتقلت إلى سوق الأسهم السعودية من بورصات مثل دبى وأبوظبي، مع رغبة المستثمرين فى بناء مراكز قبل رفع تصنيف محتمل.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبى 0.2 % مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبى الأول 0.9 %، متعافيا من هبوط فى وقت سابق من الأسبوع مع تداوله بدون الحق فى توزيعات الأرباح.

وشهد سهم دانة غاز تقلبات وأغلق منخفضا 1.3 %، وقال محلل إن التقلبات ستستمر على الأرجح إلى أن يتم التوصل إلى حل فى مفاوضات الشركة مع الدائنين حول تسوية محتملة خارج المحاكم لنزاع بشأن صكوك.

وتابع قائلا: "بمجرد أن يتم التوصل إلى تسوية ويتحدد المبلغ، سيكون لديك تقييم صحيح للسهم".

وفى البحرين، ارتفع سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 5.3 بالمئة، مسجلا أفضل أداء فى السوق. وقال محلل إن السهم يجتذب مشتريات بعد تعيين الرئيس

التنفيذى لمجموعة أبوظبى المالية رئيسا لمجلس إدارة جي.إف.إتش، وهو ما يشير إلى زيادة اهتمام أبوظبى بالمجموعة المالية البحرينية.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 1.5 فى المئة إلى 7562 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.8 فى المئة إلى 3157 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 فى المئة إلى 4527 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.8 فى المئة إلى 8308 نقاط.

مصر.. صعد المؤشر 0.5 فى المئة إلى 16427 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.4 فى المئة إلى 6778 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3 فى المئة إلى 1370 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.03 فى المئة إلى 4929 نقطة.