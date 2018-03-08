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تجدد الاحتجاجات الشعبية ضد الحوثيين فى العاصمة اليمنية صنعاء

الخميس، 08 مارس 2018 09:31 م
تجدد الاحتجاجات الشعبية ضد الحوثيين فى العاصمة اليمنية صنعاء أطفال اليمن





(أ ش أ)
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تجددت الاحتجاجات الشعبية فى العاصمة اليمنية صنعاء، ضد المليشيات الحوثية على خلفية استمرارها فى إخفاء الغاز المنزلى للأسبوع الثانى على التوالي.

وذكر سكان محليون أن عشرات المواطنين قطعوا العديد من الشوارع فى العاصمة صنعاء، احتجاجا على استمرار أزمة الغاز المنزلي، ومنعوا حركات المركبات، رغم الانتشار الكثيف وغير المسبوق للمسلحين الحوثيين، وسط تخوفات من انتفاضة شعبية ضدهم..حسبما أفادت قناة " العربية الإخبارية اليوم الخميس.

وقد قمعت المليشيات بالقوة احتجاجات شارع مأرب واختطفت عددا من المواطنين ، وأكد سكان العاصمة أن الغاز المنزلى متوفر فقط فى وسائل إعلام الحوثيين، أو سوقهم السوداء.

وفى السياق، حمل الاجتماع المشترك للسلطة المحلية بمأرب ووزارة النفط فى الحكومة الشرعية، مليشيات الحوثي، مسؤولية التلاعب بالمشتقات النفطية والغازية وبأسعارها، وابتزاز المواطنين فى نطاق سيطرتها.

 


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