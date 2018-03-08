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تأييد الأحكام على المتهمين بتشكيل عصابى أردنى فى التجمع

الخميس، 08 مارس 2018 10:18 م
تأييد الأحكام على المتهمين بتشكيل عصابى أردنى فى التجمع ارشيفية





كتب : أحمد حسنى
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أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد النحاس، اليوم الخميس، الأحكام الصادرة على المتهمين بقضية تشكيل عصابة الأردنيين بالقاهرة الجديدة.
 
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، قضت بحبس 5 أردنيين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة العقارات السكنية، بمناطق القاهرة الجديدة ومدينة نصر، وارتكبوا 14 واقعة، بالسجن 3 سنوات عن كل واقعة بإجمالى 210 سنة لكل متهم.
 
 
واستندت المحكمة فى حكمها لإدانتهم بارتكاب وقائع سرقة قدرت بـ 100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب وسيارات، بعدما اطمأنت بتحريات الأجهزة الأمنية، ومقاطع الفيديو التى كشفت المتهمين أثناء ارتكابهم للجرائم. وأمر بتسليم المضبوطات والسيارات والمشغولات الذهبية لمالكيها بعد التعرف عليها.
 
 
 
 

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