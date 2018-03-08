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تأجيل دعوى إلغاء قرار إزالة "مثلث ماسبيرو" لـ5 أبريل

الخميس، 08 مارس 2018 01:29 م
تأجيل دعوى إلغاء قرار إزالة "مثلث ماسبيرو" لـ5 أبريل مجلس الدولة - أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الخامسة إزالات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو، التي تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة بإزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، وأحقيتهم بتملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة لجلسة 5 أبريل المقبل لرد الجهة الإدارية.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71069 لسنة 69 قضائية كل من محافظ القاهرة ورئيس حي بولاق أبو العلا.

 

وقالت الدعوى، إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر 87 الصادر في 16 من أبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، والذي فيه الموفقة على إعلان منطقة ماسبيرو والمحددة بالشوارع "شارع 26 يوليو- وشارع كورنيش النيل - وشارع الجلاء" منطقة إعادة تخطيط.

 

وأشارت سكان منطقة ماسبيرو في دعواهم، إلى أن قرار إزالة منازلهم مخالف لحقوقهم في المأوى المناسب للمعيشة لهم، وأنه لا يوجد أي مكان آخر للذهاب إليه والعيش به، مطالبين بسرعة الفصل في الدعوى وأحقيتهم في تملك مسكنهم الحال.


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تأجيل دعوى إلغاء قرار إزاله "مثلث ماسبيرو" لـ 8 مارس

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