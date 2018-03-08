تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "فتنة الشيعة" لجلسة 2 مايو المقبل







كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة"، لجلسة 2 مايو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.