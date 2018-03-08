بيان لنقابة العاملين بالبناء: اجتماع الأسبوع المقبل لبحث مقاضاة شركة إعمار

بيان لنقابة العاملين بالبناء: اجتماع الأسبوع المقبل لبحث مقاضاة شركة إعمارالخميس، 08 مارس 2018 07:11 م
عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب
كتب - محمود راغب
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قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب وعضو مجلس ادارة شركة النصر للاسكان والتعمير، أن اللجنة النقابية بشركة النصر للاسكان والتعمير، واعضاء مجلس الادارة المنتخبين، سيعقدا اجتماعًا الأسبوع القادم لبحث تدخلات وزير قطاع الاعمال العام خالد بدوى وضغطه على الشركة لإلغاء التحكيم المقام ضد شركة اعمار، والتى تطالب فيه شركة النصر للاسكان والتعمير بفسخ عقدها مع شركة اعمار، واسترداد الارض محل عقد البيع الذى تم فى عام 2005، ومطالبتها بتعويض مليار و900 مليون جنيه، نظرا للاضرار التى وقعت على الشركة للمشروع الذى كان من المتفق ان ينتهى فى عام 2011.
وأضاف فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن الاجتماع يأتى تمهيدًا لعقد جمعية عمومية مع العاملين بالشركة لمواجهة تدخلات وزير قطاع الاعمال لصالح المستثمر، ولاسترداد حق الدولة.
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