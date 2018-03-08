برلمان فلوريدا يقر قانونا يجيز للمدرسين حيازة الأسلحة لحماية الطلاب







أ ف ب

أقر مجلس النواب فى ولاية فلوريدا الأمريكية، الأربعاء، قانونا يفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية لكنه بالمقابل يجيز تسليح بعض من المدرسين والموظفين فى المدارس.

و"قانون مارجورى ستونمان داغلاس للسلامة العامة" الذى يحمل اسم المدرسة الثانوية الواقعة فى مدينة باركلاند بفلوريدا، التى شهدت فى 14 فبراير مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح نارى وأودت بحياة 17 شخصا بينهم 14 تلميذا، أقر بأغلبية 67 صوتا مقابل 50 فى مجلس نواب الولاية.

وكان مجلس الشيوخ فى ولاية فلوريدا أقر مشروع القانون هذا الثلاثاء، مما يعنى أن التشريع الجديد سيحال الآن إلى حاكم الولاية كى يصادق عليه ويصبح سارى المفعول.

لكن الحاكم الجمهورى ريك سكوت سبق له أن أعلن معارضته للاقتراح الذى تقدم به الرئيس دونالد ترامب للسماح للمدرسين بحمل سلاح نارى وتدريبهم على استخدامه، وهو لم يعلن حتى الآن ما اذا كان سيسير عكس ارادة حزبه ويستخدم الفيتو ضد التشريع الجديد.