بدء ملتقى المعرفة لمؤسسة محمد بن راشد و"الأمم المتحدة" بالأهرام

كتب محمد السيد

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تنظمه مؤسسة الأهرام، تحت عنوان "يوم المعرفة المنبثق عن قمة المعرفة العالمية"، والمقام برعاية مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة الأهرام.

شارك فى المؤتمر قيادات مؤسسة الأهرام ووفدًا ممثلًا عن مؤسسة محمد بن راشد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينهم جمال بن حويرب وشمسة البلوشى وسهام الفلاحى، كما يشارك الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم سابقا والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقا والدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم الإحصاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.