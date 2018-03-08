بدء محاكمة صحفى مغربى لاتهامه فى قضايا "اعتداءات جنسية"







الدار البيضاء (أ ف ب)

بدأت الخميس، محاكمة مدير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية المستقلة توفيق بوعشرين فى قضية "اعتداءات جنسية"، وسط جدل كبير تخلل الجلسة الأولى نظرا لغياب النساء المدعيات.

وكان بوعشرين (49 عاما) اعتقل فى 23 فبراير الماضى، أثناء مداهمة نفذها حوالى 20 شرطيا فى مقر الصحيفة فى الدار البيضاء وظل معتقلا على ذمة التحقيق، قبل أن يمثل لاحقا امام القضاء فى الدار البيضاء.

ووجهت السلطات لبوعشرين اتهامات "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسى" و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسى"، استنادا إلى شكاوى تقدمت بها ثمانى نساء.

وشهد الجلسة الأولى التى عقدت فى قاعة مكتظة فى محكمة استئناف الدار البيضاء، جدلا كبيرا بسبب غياب المدعيات الثمانى.

ودان محامو بوعشرين المحاكمة التى اعتبروها "سياسية وغير عادلة"، ودعوا المدعيات الغائبات لتقديم ادلتهن أمام المحكمة.