بحث تخصيص 20 ألف فدان إضافية فى شرق العوينات لشركة استثمارية







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مع وفد إحدي الشركات الاستثمارية العاملة فى المجال الزراعى بشرق العوينات بالوادى الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهاز التنفيذى المعنى، حيث قام ممثلو الشركة بعرض نجاحات الشركة التى تحققت علي الأرض المخصصة لها ومساحتها 20000 فدان وتصنيفها كإحدى الشركات الرائدة فى مجال تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

ووجه المحافظ المسئولين بتشكيل لجنة عاجلة من وزارتى الزراعة والري والمعنيين لبحث ودراسة طلب الشركة بزيادة المساحة المخصصة لها إلى 40000 فدان بالثمن وإعادة النظر في نظام نسبة المساحة المسموحة للزراعة عن الأرض المخصصة ومراجعة كافة الدراسات الجيولوجية والجغرافية للموقع المختار، مضيفاً عرض إمكانية استثمار المساحة المطلوبة بمناطق أخرى بمركزى الفرافرة والداخلة، مشدداً ضرورة تعهد الشركة فى حال حصولها على مساحة أخرى بالجدية التامة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة باستخدام أنظمة الرى الحديثة غير الجائر.

ومن جانبه، طمأن الزملوط وفد الشركة بأن المحافظة لا تألو جهداً في دعم وتشجيع المستثمرين الجادين وتقديم كافة التسهيلات لهم وذلك بهدف توسيع الرقعة الزراعية ودفع عجلة الإستثمار علي أرضها التى حباها الله بمقومات طبيعية تميزها عن غيرها تساعد بشكل كبير في نجاح المشروعات على أراضيها وخاصة الزراعي.