video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بحث تخصيص 20 ألف فدان إضافية فى شرق العوينات لشركة استثمارية

الخميس، 08 مارس 2018 05:32 م
بحث تخصيص 20 ألف فدان إضافية فى شرق العوينات لشركة استثمارية جانب من اللقاء





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مع وفد إحدي الشركات الاستثمارية العاملة فى المجال الزراعى بشرق العوينات بالوادى الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهاز التنفيذى المعنى، حيث قام ممثلو الشركة بعرض نجاحات الشركة التى تحققت علي الأرض المخصصة لها ومساحتها 20000 فدان وتصنيفها كإحدى الشركات الرائدة فى مجال تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

 

ووجه المحافظ المسئولين بتشكيل لجنة عاجلة من وزارتى الزراعة والري والمعنيين لبحث ودراسة طلب الشركة بزيادة المساحة المخصصة لها إلى 40000 فدان بالثمن وإعادة النظر في نظام نسبة المساحة المسموحة للزراعة عن الأرض المخصصة ومراجعة كافة الدراسات الجيولوجية والجغرافية للموقع المختار، مضيفاً عرض إمكانية استثمار المساحة المطلوبة بمناطق أخرى بمركزى الفرافرة والداخلة، مشدداً ضرورة تعهد الشركة فى حال حصولها على مساحة أخرى بالجدية التامة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة باستخدام أنظمة الرى الحديثة غير الجائر.

 

ومن جانبه، طمأن الزملوط وفد الشركة بأن المحافظة لا تألو جهداً في دعم وتشجيع المستثمرين الجادين وتقديم كافة التسهيلات لهم وذلك بهدف توسيع الرقعة الزراعية ودفع عجلة الإستثمار علي أرضها التى حباها الله بمقومات طبيعية تميزها عن غيرها تساعد بشكل كبير في نجاح المشروعات على أراضيها وخاصة الزراعي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ الوادى الجديد يشهد نهائى دورى كرة القدم لموظفى المصالح الحكومية

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة