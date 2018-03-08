بالصور.. ”كلنا معاك” تنظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم "السيسى" فى بورسعيد

بالصور.. ”كلنا معاك” تنظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم "السيسى" فى بورسعيدالخميس، 08 مارس 2018 11:55 م
مؤتمر دعم السيسى ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
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نظمت مساء اليوم الخميس، حملة "كلنا معاك من أجل مصر" ببورسعيد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمركز شباب الزهور، بحضور المئات من المواطنين .
وردد الحاضرون، هتافات "تحيا مصر"، و"كلنا معاك يا سيسى"، ورفعوا الأعلام المصرية مع الأغانى الوطنية .
يذكر أن حملة كلنا معاك من أجل مصر نظمت مستمرين حاشدين الأول بحى العرب أمام حديقة سعد زغلول والثانى بمدينة بورفؤاد، وذلك لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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