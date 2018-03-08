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بالصور.. محافظ الإسكندرية يشهد التجهيزات النهائية للمنتدى الأول للشباب

الخميس، 08 مارس 2018 11:58 م
بالصور.. محافظ الإسكندرية يشهد التجهيزات النهائية للمنتدى الأول للشباب محافظ الإسكندرية خلال المنتدى





الإسكندرية جاكلين منير
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شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء اليوم التجهيزات النهائية للمنتدى الأول لشباب الإسكندرية تحت شعار (شارك.. ابدع.. انطلق).. والذى سينطلق تحت رعاية رئيس الوزراء الإثنين القادم الموافق ١٢ مارس الجارى بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة ١٢٠٠ شاب من شباب الإسكندرية من مختلف الفئات العمرية، وتنظمه محافظة الإسكندرية بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية.

 

 

 

وأكد المحافظ أن المؤتمر يأتى فى ضوء توجيهات  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بفتح قنوات اتصال بين الشباب وأجهزة الدولة لتنمية القدرات المعرفية والإبداعية للشباب والإستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم للمساهمة فى تنمية وبناء المجتمع، ويهدف إلى إدماج الشباب بشكل واقعى وفعال فى عملية التنمية بجوانبها المختلفة، مع رجال الفكر والثقافية والخبراء والمعنيين والمسئولين بكافة القضايا المطروحة، وتبادل الرؤى والمقترحات للوصول إلى حلول حقيقية قابلة للتطبيق، ودعم التفاعل و الحوار البناء بين كافة الشباب.

 

 

 

 

المحافظ خلال التجهيزات
المحافظ خلال التجهيزات

 

المحافظيشدد على الاستعداد
المحافظيشدد على الاستعداد

 

كورال الاطفال
كورال الاطفال

 

غناء كورال الاطفال
غناء كورال الاطفال

 

خلال التدريبات
خلال التدريبات

 

المحافظ و الفريق المنظم
المحافظ و الفريق المنظم

 


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