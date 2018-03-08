باريس تمنح لبنان مساعدة عسكرية بقيمة 14 مليون يورو







باريس (أ ف ب)

منحت باريس لبنان مساعدة عسكرية بقيمة 14 مليون يورو مخصصة للجيش كما علم الخميس من أوساط وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى.

ويأتي الإعلان بمناسبة زيارة وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف لباريس حيث سيلتقي نظيرته الفرنسية مساء الخميس.

وستكون المساعدة على شكل معدات بمستوى 12,8 مليون يورو. وستزود فرنسا الجيش اللبناني بقدرات مضادة للدروع اي نحو 100 صاروخ "هوت" ومعدات اخرى كقطع غيار.

في 2016 ابرمت باريس وبيروت اتفاق تعاون معزز سلمت بموجبه فرنسا مدرعات مزودة بصواريخ من طراز "هوت" المضاد للدبابات.

وتتعهد فرنسا أيضا تسليم "معدات محددة لبعض الوحدات كالقناصة وقوات التدخل".

كما تنوي باريس تدريب الجيش اللبناني "خصوصا فى مجال التصدى للعبوات اليدوية الصنع" بحسب المصدر الحكومي الفرنسى.