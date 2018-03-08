بابا الفاتيكان يوجه رسالة شكر للمرأة بيومها العالمى عبر "تويتر"







كتبت مريم بدر الدين

حرص بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، على توجيه رسالة لنساء العالم، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، الموافق اليوم 8 مارس.

وكتب البابا فرنسيس، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أشكر جميع النساء اللواتى يسعينَ يوميًّا لبناء مجتمع أكثر إنسانيّة واستقبالاً".

ويحتفل العالم فى الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمى للمرأة، كتقدير لدور المرأة فى مختلف نواحى الحياة، وليس فقط كونها نصف المجتمع، واستحقت المرأة هذا اليوم الذى اكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها.