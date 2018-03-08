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انتحار ربة منزل فى الإسكندرية بتناول "سم فئران" لمرورها بحالة اكتئاب

الخميس، 08 مارس 2018 07:06 م
انتحار ربة منزل فى الإسكندرية بتناول "سم فئران" لمرورها بحالة اكتئاب انتحار - أرشيفية





الإسكندرية - أسماء على بدر
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أقدمت ربة منزل بدائرة قسم شرطة ميناء البصل بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، على الانتحار بتناول سم فئران، لمرورها بحالة اكتئاب.
 
تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم مينا البصل، بورود بلاغ من "م س ع م" 41 سنة سائق، بتناول شقيقته "ر س ع" 19 سنة ربة منزل، مبيد حشرى سم فئران، لمرورها بحالة اكتئاب نفسى فى الفترة الأخيرة، لوفاة والدها، ونقلها للمستشفى الرئيسى الجامعى، إلا أنها توفيت، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
 
تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1332/2018 إدارى قسم مينا البصل، وأحيل إلى النيابة لتولى التحقيق. 
 
 
 

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