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اليوم ..وزيرة التخطيط تتفقد الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس، 08 مارس 2018 01:00 ص
اليوم ..وزيرة التخطيط تتفقد الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





كتب : مصطفى عبد التواب
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تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الخميس  جولة تفقدية لمقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعدد من مسئولى الوزارة والإعلاميين.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التخطيط تتولى عملية تنظيم نقل الوزرات والهيئات للعاصمة الإدارية بتكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
 
كانت  الدكتورة هالة السعيد قد أوضحت أن وزارة التخطيط تضع خطة لتقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لانتقاء العناصر الأكفأ للعمل على تدريبهم وتأهيلهم تمهيدًا لنقلهم للعاصمة الإدارية، كما قالت إنه تم بحث الخطوات التنفيذية التي تتخذ لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
 
ويقع الحي الحكومى، على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 36 مبنى يسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا.
 

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