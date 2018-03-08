اليوم.. انطلاق حملة "أنت مراية نفسك" لتوعية طلاب جامعة أسيوط بالأخلاق







أسيوط ـ محمود عجمى

تنطلق بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، أعمال برنامج التوعية بالميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي ضمن حملة "أنت مراية نفسك"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وهو ما يأتي فى إطار دورها الوطني فى مكافحة الفساد ووضع آليات للوقاية من كافة صوره وأشكاله.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط المشرف على قطاع التعليم والطلاب، أن البرنامج يشمل الجامعات المصرية وتم اختيار جامعات أسيوط والقاهرة والإسكندرية كأول ثلاث جامعات على مستوى الجمهورية لإطلاق الحملة والذي يتضمن برنامج موسع يهدف إلى توعية الطالب الجامعي بالقيم الأخلاقية والوطنية السليمة والتي تتوافق مع سمات الشعب المصري الأصيل وعاداته وتقاليده وحضارة وتاريخ مصر العريق.