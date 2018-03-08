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الخميس، 08 مارس 2018 06:30 ص
خالد صلاح
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اليمن: نعمل على الانتقال لمرحلة مشاريع التنمية المرتبطة بحياة المواطنين

الخميس، 08 مارس 2018 06:01 ص
اليمن: نعمل على الانتقال لمرحلة مشاريع التنمية المرتبطة بحياة المواطنين الرئيس اليمنى





أ ش أ
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بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنى عبد الرقيب فتح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمال اليوم، مع رئيس مكتب تنسق المساعدات الإغاثية والإنسانية الخليجية عبدالله الرويلى والقائم بأعمال رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجى لدى اليمن سرحان المنيخر ومدير مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية محمد حاجى الخوري، عدداً من القضايا الإغاثية والإنسانى فى اليمن.

وأوضح الوزيران اليمنيان - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية - أن الحكومة الشرعية فى اليمن تعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من العمل الإغاثى والمتمثلة بمشاريع التنمية والمشاريع كثيفة العمالة، والسير فى تنفيذ المشاريع المرتبطة بحياة المواطنين اليمنيين.


وثمن الوزيران الدعم الإغاثى والإنسانى لدول التحالف العربى بقيادة المملكة السعودية ودولة الإمارات، ومساندتهم للحكومة اليمنية وخدمة قضايا الشعب اليمني.

 


 

 

 


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