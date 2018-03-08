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الهيئة الهندسية: الانتهاء من تنفيذ 31% من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

الخميس، 08 مارس 2018 01:51 م
الهيئة الهندسية: الانتهاء من تنفيذ 31% من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية زيارة وزيرة التخطيط للعاصمة الإدارية





كتب ـ مصطفى عبد التواب - تصوير عزوز الديب
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قال اللواء شعبان ضاحى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تشمل 34 مبنى وزاريا ومجلس الوزراء ومجلس النواب. 
 
وأضاف خلال كلمته بزيارة وزيرة التخطيط للعاصمة الإدارية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحى الحكومى بنسبة 31%، و85% من المرافق، وجارى تصميم شبكات الكهرباء.
 
وأشار إلى أن 12 شركة تعمل على تنفيذ الحى الحكومى،  بقوى بشرية 100 ألف عامل عمالة غير مباشرة، و36 ألف عامل عمالة مباشرة، مشيراً إلى أن الجميع يعمل لانتهاء من المشروع خلال ديسمبر من العام الجارى.
 
 
 
مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (1)
 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (2)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (3)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (4)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (5)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (6)

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (7)

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (8)

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (9)

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (10)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (11)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (12)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (13)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (14)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (15)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (16)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (17)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (18)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (19)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (20)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (21)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (22)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (23)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (24)

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (25)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (26)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (27)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (28)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (29)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (30)

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (31)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (32)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (33)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (34)

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (35)
 

 

 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (36)
 

 

 

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