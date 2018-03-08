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النيابة تطلب التقرير الطبى حول انتحار ربة منزل ببولاق الدكرور

الخميس، 08 مارس 2018 09:57 م
النيابة تطلب التقرير الطبى حول انتحار ربة منزل ببولاق الدكرور ارشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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طلبت نيابة بولاق الدكرور، التقرير الطبى الخاص بربة منزل سودانية، انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع لمرورها بحالة نفسية سيئة، لبيان ظروف وملابسات الوفاة.

 

وجاء في التحقيقات، أن ربة منزل سودانية الجنسية حضرت إلى مصر منذ شهرين في رحلة للعلاج النفسي، لكن حالتها ساءت فى الآونة الأخيرة، حيث كانت تتلقى العلاج خلال تلك الفترة على يد طبيب نفسى بمنطقة حدائق القبة.

 

و أضافت التحقيقات أن المتوفية كانت تقيم بصحبة شقيقتها بشقة ببولاق الدكرور، وانتهزت فرصة خروج شقيقتها لشراء دواء من إحدى الصيدليات، وألقت بنفسها من نافذة الطابق الرابع، مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بأنحاء جسدها مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

 

تابعت التحقيقات أن المتوفية حاولت الانتحار مرتين أثناء تواجدها بالسودان وقبل حضورها إلى مصر، إلا أن أفراد أسرتها تمكنوا من إنقاذها.

 


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